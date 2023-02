“الدبيبة”: الأراضي السكنية للمستفيدين من مبادرة الاسكان الشبابي والاسر المحتاجة ستكون موزعة على مختلف المدن الليبية

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الخميس خلال حفل اعلان قوائم المستفيدين من مبادرته للإسكان الشبابي والاسر المحتاجة، والتي تم تنفيذها بعد عام من الاعلان عنها، بإن سيتم تخصيص الأراضي السكنية للمستفيدين من المبادرة لتكون موزعة على مختلف المدن الليبية.

وأكد “الدبيبة” بأن معايير التصنيف المستفيدين كانت صارمة لكي لا يُظلم أحد، حيث سيتم توزيع القروض للشباب على مرحلتين، مشيراً بأن اللجنة العليا لتنفيذ المبادرة بذلت كل الجهد للتنسيق مع اللجان الفرعية بالبلديات.

وأوضح”الدبيبة” بأن المؤسسات المعنية بتنفيذ المبادرة عانت لمدة 12 سنة من التعطيل والتخبط، مضيفاً بأن تنفيذ مبادرة حكومته لم يكن بالسهل، وذلك نتيجة سنوات من الحروب والإنقسام التي عانتها البلاد.

وأضاف رئيس الوزراء “الدبيبة” بأن نجحت حكومته في اعادة عمل مصرف الادخار والتسجيل العقاري بعد سنوات من الاقفال.

