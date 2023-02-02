الدبيية يسلم القوائم النهائية لمديري فروع مصرف الادخار للبدء بإستكمال الإجراءات

أشرف رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مساء اليوم الخميس علي توزيع القروض والأراضي السكنية لعدد 25 ألف مستفيد، خلال احتفالية نظمتها وزارة الشباب، وبمشاركة عدد من عمداء البلديات ومديري فروع مصرف الادخار والاستثمار العقاري ومدير شركة التهيئة العمرانية.

وسلم رئيس الوزراء رفقة عدد من عمداء البلديات القوائم النهائية لمديري فروع مصرف الادخار للبدء في استكمال الإجراءات.

وكان في استقباله وزير الشباب ووكلاء الوزارة، وافتتح الوزير الاحتفالية بالتأكيد على أن الخطوات المتخذة من قبل لجنة مبادرة الرئيس للإقراض، وأن العمل تم من خلال اللجان الفرعية بالمناطق، وتحت إشراف اللجنة المركزية.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته، أن المرحلة الأولى من المبادرة أنجزت اليوم من خلال الإعلان عن المستفيدين، مؤكدا ومطمئنا المسجلين بالمنظومة بأن العمل مستمر لاستكمال المرحلة الثانية.