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تعرف على المستندات المطلوبة من مصرف الادخار والاستثمار العقاري للحصول على قرض الإسكان الشبابي

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

تعرف على المستندات المطلوبة من مصرف الادخار والاستثمار العقاري للحصول على قرض الإسكان الشبابي.

وفيما يلي بالصور تفاصيل المستندات المطلوبة من مصرف الادخار والاستثمار العقاري للحصول على قرض الإسكان الشبابي.

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