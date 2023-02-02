النهر الصناعي يعلن فتح صمام الشبكة الداخلية لمدينة غريان ومدن الجبل

غريان 02 فبراير 2023(وال) ـ أعلن جهاز النهر الصناعي اليوم الخميس عن فتح صمام الشبكة الداخلية لمدينة غريان ومدن الجبل.

وأوضح الجهاز عبر صفحته على فيسبوك أن هذه الخطوة جاءت بعد الانتهاء من تعبئة خزان أبوزيان الرئيسي إلى المنسوب الذي يتيح فتح الصمام، موضحا ان المياه ستصل تدريجيا للمدن والخزانات الفرعية ومنها للأحياء والمنازل حسب آلية التوزيع المعتمدة من قبل الشركة العامة للمياه.

وأعلن الجهاز الثلاثاء عن بدء ضخ المياه بخزان أبوزيان بعد توقفه لأيام نتيجة حدوث تسرب بأحد الصمامات الأيام الماضية. (وال)

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