شاهد | قوائم اسماء المستفيدين من قروض الاسكان الشبابي والاسر المحتاجة في بلدية الزاوية الجنوب

عرضت منصة حكومتنا قائمة المستفيدين بالمرحلة الأولى من مبادرة رئيس الوزراء للإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في بلدية الزاوية الجنوب .

وفيما يلي قوائم اسماء المستفيدين من قروض الاسكان الشبابي المرحلة الاولى 2023 من مصرف الادخار والاستثمار العقاري :

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