اقتصاد عاجل

شاهد | قوائم اسماء المستفيدين من قروض الاسكان الشبابي والاسر المحتاجة في بلدية الزاوية الجنوب

تم النشر منذُ 4 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

عرضت منصة حكومتنا قائمة المستفيدين بالمرحلة الأولى من مبادرة رئيس الوزراء للإقراض الشبابي والأسر المحتاجة في بلدية الزاوية الجنوب .

وفيما يلي قوائم اسماء المستفيدين من قروض الاسكان الشبابي المرحلة الاولى 2023 من مصرف الادخار والاستثمار العقاري :

:

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك