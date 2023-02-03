حملة تفتيشية للتأكد من صحية البصل المتداول في أسواق طرابلس

طرابلس 02 فبراير 2023 (وال) ـ نظّم مركز الرقابة على الأغذية والأدوية جولات تفتيشية استهدفت كبرى أسواق بيع الخضروات بطرابلس وذلك للوقوف على ما يشاع حول تداول بصل فاسد في الأسواق.

وأفاد المركز عبر صفحته على فيسبوك أن الحملة تمت بالتعاون بين مفتشي المركز فرع طرابلس وجهاز الحرس البلدي وبأشراف النيابة العامة.

وأوضح المركز أن الحملة تهدف إلى تتبع مصدر الخضروات التي تباع في أسواق طرابلس والتأكد من صحة تداولها وبيعها وأخذ عينات منها لإخضاعها للكشف الظاهري والمخبري.

وأشار المركز إلى أنه تم مصادرة كميات من الخضروات التي ظهرت عليها علامات الفساد لسوء التعامل معها وطرق تخزينها وتم اتلافها بشكل فوري. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال