عبد المولى: النفط أصبح يباع بشركات وسيطة ليتقاضى الدبيبة “عمولاته”

الوطن|رصد

قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى إن النفط كان يباع في السابق مباشرة بدون شركات وسيطة، أي من ليبيا إلى الشركات المصنعة في جميع المصافي العالمية.

وأكد عبد المولى في تصريحات صحفية، أن النفط أصبح يباع الآن عبر شركات وسيطة؛ ليتقاضى الدبيبة واللجنة التجارية بمؤسسة النفط عمولات تصل لأكثر من دولار لكل برميل.

وأشار البرلماني إلى أن العالم مضطر لإيجاد حلول في ليبيا، ليس حبًا في الليبيين؛ بل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وإيجاد بديل عنالغاز الروسي.