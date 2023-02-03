خاص.. مصرف الوحدة ينفي أي عمليات إختراق لمنظومته أو وجود خلل بحسابات الزبائن

قال المتحدث بإسم مصرف الوحدة ومدير إدارة التسويق مصرف الوحدة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية “أحمد التركي “: تداولت عبر صفحات التواصل الاجتماعي أخباراً عن وجود إختراق بمنظومة المصرف ، وبأنه تم سحب أموال من حسابتهم وهذا غير صحيح و عارِي عن الصحة تماماً .

وأضاف التركي بأنه قد وصلت الأمس حافظة مرتبات لإحدى الجهات العامة وبعد إضافتها في حسابات مستحقيها ، إتضح أن الحافظة بها مشاكل في رصيدها مما آثر على تنزيل الحافظة وإرجاعها .

وأشار التركي بأنه سيتم إعادة تنزيل المرتبات لهذه الجهة بعد أن تم إبلاغهم عن وجود مشكلة ، و ستكون يوم الأحد في حسابات زبائننا الكرام .

ونوه التركي بأن كل بيانات الزبائن محفوظة وفق معايير سلامة البيانات وبإمكان جميع زبائن المصرف التأكد من ذلك عبر خدمة الوحدة موبايل .

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