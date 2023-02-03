مصدر من مصرف الوحدة ينفي حدوث اختراق لحسابات زبائنه أو سرقة مبالغ من حساباتهم

نفي مصدر من إدارة مصرف الوحدة لتطبيق بكم الاخباري، اليوم الجمعة 3 فبراير 2023 ،حدوث اختراق لحسابات زبائنه أو سرقة مبالغ من حساباتهم، مشيراً أن كل ما حصل أمس الخميس هو هو وصول حافظة مرتبات شركة الكهرباء، وتم تنزيلها في حسابات الزبائن، وبعد ذلك اتضح أن هناك خطأ في الحافظة فتم سحب المبالغ وارجاعها للجهة العامة.

وأكد المصدر بأنه سيتم إعادة تنزيل مرتبات شركة الكهرباء،حيث ستكون في حساباتهم يوم الأحد المقبل، مضيفا بأن كل بيانات الزبائن محفوظة بشكل آمن.