قدرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية قيمة الموازنة العامة المقترحة للعام 2023 بـ 23.3 مليار دولار أمريكي.

وكشف مصدر من الوزارة للعربي الجديد أن الموازنة البالغة قيمتها 110.5 مليار دينار ليبي ستتوزع على 4 أبواب، بحيث تذهب 57.5 مليار دينار للبند الأول “المرتبات”، و9 مليارات للباب الثاني المتعلق بالنفقات التشغيلية، فيما ستبلغ قيمة الممنوح للباب الثالث المتعلق بنفقات الدعم 20 مليار دينار، والباب الرابع الخاص بمشروعات التنمية بقيمة 24 مليار دينار.

إيرادات النفط

وتوقعت المصادر أن الإيرادات النفطية خلال العام الحالي ستتراوح ما بين 25 إلى 27 مليار دولار، بمتوسط إنتاج يومي يتراوح بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

و تشكل الإيرادات النفطية وفق الموقع 95% من إجمالي الإيرادات وتأتي بقية الإيرادات من الضرائب والجمارك وأرباح مصرف ليبيا المركزي وإيرادات أخرى.

وبحسب المصادر، فإن موازنة 2023 ستركز على عدة ملفات أبرزها التركيز على مشروعات التنمية، ورفع إنتاج ليبيا من النفط عبر تمويل مؤسسة النفط، ورفع أجور العاملين في القطاع العام.

المصدر: موقع العربي الجديد

The post بقرابة 23 مليار دولار.. مصادر تكشف حجم الموازنة في عام 2023 appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار