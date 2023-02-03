عمال المناولة الأرضية بمطار سبها يعلنون تعليق العمل بداية من 5 فبراير

أعلن عمال المناولة بشركة الخدمات الأرضية بمطار سبها، أمس الخميس 2 فبراير 2023، تعليق العمل بجميع شركات الطيران باستثاء شركة الأجنحة الليبية، وطيران العالمية والخدمات النفطية، اعتبارا من تاريخ 5 فبراير الجاري، وذلك تضامناً مع مطالب العاملين في جميع محطات الشركة بالمطارات الليبية، بسبب توقف صرف مرتباتهم منذ أكثر من 30 شهراً.

وأكد العاملين في بيان لهم، على جدية مطالبهم وضرورة تدخل الحكومة ووزارة المالية، لوضع حل جذري ينهي الأزمة ويرفع الظلم عن الموظفين حسب تعبيرهم.