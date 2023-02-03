الوطنية للنفط تعرض الخطة الثلاثية لزيادة الإنتاج خلال ملتقى دعم قطاع النفط والغاز

عقد صباح اليوم الجمعة 3 فبراير 2023، ملتقى دعم قطاع النفط والغاز الذي تنظمه المؤسسة الوطنية للنفط والغاز، بمشاركة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي وعدد من المصارف العالمية، والشركات العالمية (إيني، توتال، كونكوفليبس، ريبسول، أو إم في، ونترشال)، وكذلك الشركات المحلية العاملة في القطاع (الزويتينة، الواحة، الخليج العربي، أكاكوس، مليتة، السرير، الهروج، المبروك)، بهدف عرض خطة المؤسسة الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، وكذلك دعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة لبرامج ومشروعات المؤسسة، ومناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال بهدف تفعيل الشراكات.

وأكد وزير المالية خالد المبروك، دعم الحكومة للجهود المبذولة من المؤسسة لدعم تفعيل الاتفاقيات وإبرام اتفاقيات، جديدة تساهم في زيادة الإنتاج في النفط والغاز، داعياً الشركات العالمية لعودة نشاطها في ليبيا بعد حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد.

و من جهته أكد فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على أهمية انعقاد الملتقي في هذه الفترة ، مشيداً بدور الحكومة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة في استقرار القطاع ودعمه، حتى تتمكن من رفع القوة القاهرة وإعادة تفعيل الاتفاقيات مع الشركات العالمية، ومعالجة كل الصعوبات التي واجهت المؤسسة في السنوات الماضية.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أن وجود خطة للمؤسسة تساعد مؤسسات الدولة في تقديم الدعم والمساندة ووجود لجنة متابعة لميزانية النفط الاستثنائية ساهم في استقرار القطاع، مؤكداً على دور القطاع الخاص وإعطاءه الأولوية في كافة برامج التطوير.