عقدت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الجمعة ملتقى دعم قطاع النفط والغاز بمشاركة مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة الليبي وعدد من وزراء الحكومة ذات العلاقة والمؤسسة الليبية للاستثمار، والمصرف الليبي الخارجي.

كما ضم الملتقي أيضا عدد من المصارف العالمية، والشركات العالمية، والشركات المحلية العاملة في القطاع.

حيث يهدف الملتقي إلى عرض خطة المؤسسة الثلاثية ورؤيتها لزيادة الإنتاج في مجال النفط والغاز، ودعم القطاع المصرفي والمؤسسات المالية المختلفة لبرامج ومشروعات المؤسسة، ومناقشة الشراكة بين القطاع الخاص الليبي والشركات الأجنبية العاملة في المجال بهدف تفعيل الشراكات.

The post مؤسسة النفط تعقد ملتقي قطاع النفط وتضم المصرف المركزي وديوان المحاسبة وعدد من الوزراء والشركات العالمية والمحلية بقطاع النفط appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا