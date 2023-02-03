بنغازي| اختتام البرنامج التدريبي حول التخطيط للعملية التدريبية

بنغازي 03 فبراير 2023 (وال)- اختتمت ببلدية بنغازي أمس الخميس؛ البرنامج التدريبي حول التخطيط للعملية التدريبية ضمن الخطة الموضوعة للمعهد الوطني للإدارة بنغازي للبرامج التدريبية، وذلك بقاعة مدرسة أبي عبيدة بن الجراج.

وقال مراسل وكالة الأنباء الليبية، إن البرنامج انطلق منذ الأحد الماضي ولمدة خمسة أيام على التوالي، تناوب على إعطاء المحاضرات في اليوم الأول للتعريف بالمفاهيم الأساسية للعملية التدريبية الدكتور سعد الصاوي، واليوم الثاني والثالث التعريف بالأساليب الحديثة لتحديد الاحتياجات التدريبية الأستاذ عبد الله الرملي، واليوم الرابع معرفة التقييم للعملية التدريبية، واليوم الختامي تم خلاله إجراء حالات تطبيقية للدكتور للدكتور رياض الدناع.

وأضاف المراسل أن البرنامج شارك فيه أكثر من 26 متدربا ومتدربة من مسؤولي مكاتب التدريب بالجهات العامة، وجهاز الحرس البلدي، ووكالة الجهود التطوعية للشباب بنغازي الكبرى، ووكالة الأنباء الليبية.

وقال المدرب والمحاضر الدكتور رياض الدناع – لمراسل “وال” – إنه تم اختتام البرنامج بعنوان “التخطيط للعملية التدريبية”، تخلله العديد من المحاضرات من بعض الزملاء وهم الدكتور سعد الصاوي، والأستاذ عبدالله الرملي.

وأضاف الدناع أن المشاركين كانوا في المستوى المطلوب من حيث الحضور والمشاركة الفعالة داخل المحاضرات، رغم قلة الإمكانيات، إلا أن استيعاب المشاركين كان كبيرا.

من جهة أخرى، قال أحد المشاركين وهو إطفائي في مصنع اسفلت بنغازي خالد عوض المصراتي “أشكر كل القائمين على هذا البرنامج التدريبي المميز، والبرنامج كان ناجحا وكانت هناك معلومات لأول مرة نتعرف عليها كانت غائبة على الاذهان في مجال الهيكل التنظيمي للإدارة، وكيفية التعامل مع الموظفين”.

واختتم المصراتي حديثه قائلا : “نتمنى أن تكون هناك برامج تدريبية أخرى لمعرفة ما هو جديد في جميع المجالات”.

بدورها، قالت منسقة التدريب بوزارة العدل الأستاذة أسماء غازي الغناي: “نشكر معهد الوطني للإدارة بنغازي على إقامته لهذا البرنامج التدريبي، والذي تعرفنا عليه لأول مرة في معرفة كيفية وضع الخطط والاستراتيجية للعمل الهيكل التنظيمي في المؤسسات العامة، ومعرفة كيفية تقييم الموظفين ومدى احتياجاتهم إلى الدورات التدريبية، من خلال التقييم الشهري والسنوي للموظف”.

واختتمت الغناي متمنيا المزيد بإقامة مثل هذه البرامج والتي نحتاج إليها فعلا في التطوير من المهارات والقدرات للرقي بالعمل إلى المستوى المطلوب. (وال) م ب / ر ت

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