«الكبير»: يجب الاستمرار في برنامج الإفصاح والشفافية في قطاع النفط

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حرص المصرف على دعم قطاع النفط والغاز وجهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج.

ونوّه الكبير خلال ملتقى دعم قطاع النفط والغاز المنعقد بتركيا الجمعة إلى ضرورة الاستمرار في برنامج الإفصاح والشفافية والحوكمة في كافة المصروفات المتعلقة بقطاع النفط.

وأشار المصرف المركزي إلى أنّ المتلقى انعقد بحضور عدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية وديوان المحاسبة والمؤسسة الليبية للاستثمار، إضافة إلى عدد من الشركات العاملة في مجال الغاز.

