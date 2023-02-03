مصرف الوحدة ينفي ل”وال” حدوث أي عمليات اختراق لمنظومته أو وجود خلل بحسابات العملاء

بنغازي 03 فبراير 2023 (وال)- نفى المتحدث باسم مصرف الوحدة ومدير إدارة التسويق أحمد التركي لوكالة الأنباء الليبية صحة أخبار عن وجود اختراق بمنظومة المصرف وسحب أموال من حسابات العملاء، مضيفا أنه غير صحيح وعارِي عن الصحة تماماً.

وأكد التركي – في تصريح لمراسل “وال”- أن كل بيانات الزبائن محفوظة وفق معايير سلامة البيانات، وبإمكان جميع زبائن المصرف التأكد من ذلك عبر خدمة الوحدة موبايل.

وقال التركي: “قد يكون سبب الإشاعات المتداولة هو وصول حافظة مرتبات لإحدى الجهات العامة، وبعد إضافتها في حسابات مستحقيها؛ اتضح أن الحافظة بها مشاكل في رصيدها، مما آثر على تنزيل الحافظة وإرجاعها، وسيتم إعادة تنزيل المرتبات بعد أن تم إبلاغ الجهة المعنية عن وجود مشكلة لديهم، وأنه سيتم إيداع الحوافظ في وقت لاحق بحسابات عملاء المصرف الكرام”. (وال) ه ع / ر ت

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