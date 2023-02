أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة دعمهم جهود المؤسسة لدعم تفعيل الاتفاقيات وإبرام أخرى جديدة تسهم في زيادة الإنتاج في النفط والغاز.

ودعا الدبيبة، خلال كلمة ألقاها نيابةً عنه وزير المالية خالد المبروك، الشركات العالمية لعودة نشاطها في ليبيا بعد حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، بحسب إعلام الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح اليوم الجمعة بتنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، وبمشاركة المصرف المركزي، ووزراء بحكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى المصرف الخارجي، ومصارف وشركات نفطية عالمية ومحلية، وذلك بهدف عرض المؤسسة خطتها لزيادة الإنتاج.

من جهته، أكد رئيس المؤسسة الوطنية، فرحات بن قدارة، أهمية انعقاد الملتقى في هذه الفترة، مشيداً بدور الحكومة والمصرف المركزي وديوان المحاسبة في استقرار القطاع ودعمه، وفق قوله.

وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، إنّ وجود خطة للمؤسسة تساعد مؤسسات الدولة في تقديم الدعم والمساندة ووجود لجنة متابعة لميزانية النفط الاستثنائية ساهم في استقرار القطاع، مؤكدا أهمية القطاع الخاص وإعطاءه الأولوية في كافة برامج التطوير.

كما تم الاتفاق على عقد ملتقى رجال الأعمال الليبيين العاملين في مجال النفط، خلال مايو القادم، لبحث أوجه التعاون والوقوف على قدراتهم التي تسهم في دعم المؤسسة الوطنية للنفط في خطتها، وفق ما أفادت به “حكومتنا”.

يشار إلى أن المصرف المركزي كشف عن حجم الإنفاق العام للدولة الليبية لعام 2022 الذي بلغ 127 مليار دينار، بزيادة 41 مليار دينار عن عام 2021، وقد أتت المؤسسة الوطنية للنفط الأعلى إنفاقا، وذلك بما يفوق 34 مليار دينار.

The post لتمكينها من زيادة الإنتاج.. خطة جديدة لمؤسسة النفط عام 2023 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا