شركة مليته تعلن نجاح تجربة تطوير بئر نفطي بحقل الفيل بمعدل إنتاج يتجاوز 7 آلاف برميل

طرابلس 03 فبراير 2023 ( وال ) – أعلنت شركة مليته للنفط والغاز عن نجاحها في عمليات حفر وتطوير البئر (FC-24 ) بحقل الفيل النفطي.

وأوضحت مؤسسة النفط في بيان لها، بأن العمليات بدأت في 24 نوفمبر الماضي، موضحة أن الاختبارات الأولية للبئر أظهرت نتائج إنتاجية تتراوح بين 7100 و6500 برميل في اليوم.

وأشارت شركة مليته إلى أنها قامت بتغير مسار البئر الأول وإعادة حفره أفقياً لعمق 8103 قدم بمسافة أفقية تصل لحوالي 2000 قدم بزاوية 90 درجة باستخدام التقنية الحديثة D Geosphere3 . ( وال )

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