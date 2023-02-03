لجنة شؤون النقابات والاتحادات بمجلس النواب تناقش آلية إنشاء اتحاد وطني مُوحد للعمال في ليبيا

بنغازي 03 فبراير 2023م ( وال ) – استعرضت لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة محمد علي امدور، آلية إنشاء اتحاد وطني مُوحد للعمال في ليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الخميس بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي مع عدد من مُمثلي الاتحادات العُمالية على مستوى ليبيا، بحسب ما صرح به المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

وناقش الاجتماع مدى إمكانية دمج بعضها والتحقق من مشروعية إجراءات تأسيس عدد من الاتحادات في البلاد ، حيث ستتولى لجنة شؤون النقابات والاتحادات والروابط المهنية دراسة جميع المقترحات ، على أن تحيل اللجنة مقترحاتها لرئيس مجلس النواب. ( وال )

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