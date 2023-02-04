سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي اس 23 الترا – Galaxy S23 Ultra رسميًا

أطلقت شركة سامسونج اليوم رسميًا خلال حدث Galaxy Unpacked 2023 سلسلة هواتفها الذكية الجديدة سامسونج جالكسي اس 23 (Galaxy S23 ) التي تضم الهواتف الثلاثة: الإصدار العادي سامسونج جالكسي اس 23 (Galaxy S23)، وهاتف سامسونج جالكسي اس 23 بلس (Galaxy S23 Plus)، بالإضافة إلى سامسونج جالكسي اس 23 الترا (Galaxy S23 Ultra).

مواصفات سامسونج جالكسي اس 23 الترا

جالكسي اس 23 الترا

يأتي هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا بشاشة Dynamic AMOLED 2X بحجم 6.8 إنش بدقة +QHD، ومعدل تحديث Super Smooth يبلغ 120 هيرتز (1~ 120 هيرتز)، ومعدل أخذ العينات الذي يعمل باللمس بتردد 240 هرتز في وضع الألعاب. تدعم الشاشة أيضًا تقنيات الراحة المعززة “Enhanced comfort” وتعزيز الرؤية “Vision booster”.

بالنسبة للكاميرات، يحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل، ووحدة كاميرا خلفية رباعية العدسة تتألف من كاميرا بزاوية عرض واسعة جدًا بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عرض واسعة بدقة 200 ميجابكسل، وكاميرا تيليفوتو بدقة 10 ميجابكسل تدعم التقريب البصري حتى 3x، أما الرابعة فهي كاميرا تيليفوتو أيضًا تدعم التقريب البصري حتى 10x.”

“يعمل الهاتف بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2 بدقة تصنيع 4 نانومتر مقترنًا ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، ومساحة تخزين 512 جيجابايت / 1 تيرابايت.

يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير تدعم شحن سلكي يصل إلى 65% في حوالي 30 دقيقة باستخدام شاحن بقوة 45 واط، إلى جانب دعم شحن لاسلكي سريع 2.0، وخاصية PowerShare اللاسلكية.”

“أما بالنسبة لميزات الاتصال فهو يدعم شبكات الجيل الخامس (5G)، واتصال واي فاي (Wi-Fi 6E)، وفتحة بطاقة SIM المزدوجة و الشرحة الإلكترونية (eSIM) وتقنية تحديد المواقع (GPS)، وبلوتوث (Bluetooth 5.3) وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC) ومنفذ USB من النوع C.

يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 13 وواجهة One UI 5.1، سيتميز بتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

تبلغ أبعاده 78.1 × 163.4 × 8.9 ملم، ووزنه 234 جرام.”

“الكاميرا:

1- التقاط صور رائعة في مختلف ظروف الإضاءة تقريباً مع إمكانات التصوير الليلي المحسّنة بالاعتماد على خوارزمية جديدة لمعالجة إشارات الصور، وتكون مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

2- الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل الجديدة قادرة على التقاط اللحظات المهمة بدقة متناهية.

3- تتميز الكاميرا خاصية الضبط التلقائي للصورة بشكل سريع.

4- كاميرا السيلفي معززة بتقنية Super HDR، حيث ترتفع من 30 إطاراً إلى 60 إطاراً في الثانية الواحدة.

5- يتيح تطبيق Expert RAW المتوفر حصرياً على أجهزة سامسونج جالكسي، إمكانية التقاط الصور التي تشبه عمل الكاميرات الرقمية.

أداء متميز:

1- سيتمكن المستخدمون من رؤية عروض أكثر واقعية للمشاهد، وذلك بفضل تتبع تتبع الأشعة بصورة آنية.

2- تضمن غرفة التبريد بالبخار التي أصبحت أكبر الآن الاستمتاع في منافسات الألعاب إلى أقصى حد ممكن.

3- تم تحسين أداء الذكاء الاصطناعي بنسبة تزيد عن 40% لتحقيق التوازن بين الأداء والقوة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو والألعاب بزمن وصول منخفض.

4- انحناء الشاشة يوفّر أفضل تجربة بصرية. ستقدّم الشاشة ميزة الراحة المحسّنة، ضبط درجات الألوان ومستويات التباين للتقليل من إجهاد العين، وضبط وحدة تعزيز الرؤية الآن على أربعة مستويات من الإضاءة بدلاً من مستويين

الأمان والخصوصية:

1- يأتي الهاتف بحماية Samsung Knox الشاملة من سامسونج.

2- سهولة وصول المستخدمين إلى بياناتهم وكيفية استخدامها من خلال لوحة معلومات الأمان والخصوصية.

3- يعمل معالج Knox Vault على حماية المعلومات المهمة، وتوفير حماية إضافية ضد نقاط الضعف.

سعر وتوفّر سامسونج جالكسي اس 23 الترا

يأتي هاتف سامسونج جالكسي اس 23 الترا بأربعة ألوان غير لامعة مستوحاة من الطبيعة وهي الأسود الفانتوم ولون الكريما والأخضر واللافندر البنفسجي، بالإضافة إلى ألوان أخرى متوفرة حصريًا من خلال Samsung.com

ستوفر الهاتف مع هواتف السلسلة الأخرى اعتبارًا من 17 فبراير ، على نطاق واسع لدى شركات الاتصالات وتجار التجزئة وعلى موقع Samsung.com.

ويتوفر الهاتف بسعر يبدأ من 1400 يورو في السوق الأوروبي أو 1200 دولار في سوق الولايات المتحدة.”

( المصدر:: موقع رقمي)