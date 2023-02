تراجعت أسعار الذهب مسجلة أقل سعر تسوية في 3 أسابيع وعند مستويات أقل من 1900 دولار للأونصة أمس الجمعة، وذلك بعد صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية.

وهبطت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بنحو 54.2 دولار أو 2.8% مسجلة 1876.60 دولار للأونصة، وهو أقل سعر تسوية للعقد الأكثر نشاطاً منذ العاشر من يناير، كما سجل أكبر خسائر أسبوعية منذ يونيو حزيران 2021 وذلك بنحو 2.7%، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وأضاف الاقتصاد الأميركي 517 ألف وظيفة الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ يوليو العام الماضي، كما انخفض معدل البطالة عند 3.4% وهو أقل مستوى منذ عام 1969.

وقال برين لوندين محرر Gold Newsletter إذ الذهب تلقى ضربة يوم الجمعة بفعل تقرير الوظائف الإيجابي وهو مؤشر قوي على أن الاحتياطي الفدرالي لا يزال أمامه أكثر من عملة رفع واحدة لمعدل الفائدة.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر تلقى ضربة أقوى من الأسهم لأنه كان تفوق بشكل أكبر من حيث الأداء خلال الأشهر القليلة الماضية.

The post الذهب يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا