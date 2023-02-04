السويحلي يرد على أنباء تعيين أحد أبنائه وكيلًا لوزارة النفط

علق الرئيس الأسبق لرئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي على الأخبار بخصوص تعيين أحد أبنائه وكيلًا لوزارة النفط.

وقال السويحلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أنفي نفياً قاطعا الشائعات المتداولة عن تعيين أحد أبنائي وكيلاً لوزارة النفط أو في أي منصب آخر”.

وأضاف الرئيس الأسبق :”وأؤكد أن القرار المتداول مزور و افتراء لا أساس له من الصحة!”.

وتابع السويحلي :”إن مثل هذه الشائعات المُضللة لن تُثنيني عن الاستمرار في موقفي الداعم لاتفاقيات النفط والغاز وكل ما يصب في مصلحة الشعب الليبي”.