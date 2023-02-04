بنغازي| لقاء عمل حول المجال البحري في ليبيا

بنغازي 04 فبراير 2023 (وال) _ أقيم صباح اليوم السبت ببنغازي، لقاء عمل حول المجال البحري في ليبيا (التحديات المعاصرة وآفاق المستقبل).

و يهدف اللقاء من خلال محاوره الاقتصادية والقانونية والأمنية والأكاديمية بالإضافة إلى الهندسية والعسكرية؛ إلى التوعية بدور القطاع البحري في تعزيز التنمية الشاملة محليا، التأكيد على أهمية الأمن البحري، جمع المعلومات والبيانات للاستفادة منها في وضع خارطة طريق، توضيح دور القوات البحرية الليبية وقت السلم اتجاه القطاع البحري، تعزيز توظيف إمكانيات القوات البحرية في تعاون مشترك مع المؤسسات والأكاديميات العلمية والبحثية، حصر العقبات التي تواجه القطاع البحري الليبي، و تسليط الضوء على التشريعات والقوانين المعنية بالقطاع البحري.

وضم الحضور رئاسة الأركان البحرية لواء عبد الحفيظ العريبي، رئيس مجلس إدارة المنظمة البحرية الليبية الربان محمد العشيبي، الكاتب العام للأكاديمية العسكرية للعلوم الأمنية والاستراتيجية عميد راشد سلطان، رئيس الأكاديمية الليبية لدراسات العليا بفرع بنغازي الدكتور عبد السلام العمروني.

وتأتي هذا اللقاء بتعاون مشترك بين رئاسة الأركان القوات البحرية والأكاديمية الليبية للدراسات العليا ومركز ابن حوقل للتدريب والتأهيل والتطوير البحري، وأيضاً المنظمة البحرية الليبية؛ كنواة أولية ضمن أعمال التجهيز للمؤتمر البحري الدولي والذي ستنطلق فاعلياته خلال الفترة القادمة للاستفادة من الخبرات المحلية والدولة. (وال _ بنغازي) ه ش

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