للتعامل بالعملات الوطنية.. روسيا تتفاوض مع دول إفريقية

صرح السفير الخاص بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أزوروف بأن روسيا تتفاوض مع العديد من البلدان الإفريقية بشأن التجارة بالعملات الوطنية.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن أزوروف قوله ردا على سؤال بشأن إمكانية التحول إلى التجارة بالعملات الوطنية مع إفريقيا:”نحن نتفاوض مع العديد من البلدان”.

وأضاف: “بطبيعة الحال، هذه عملية معقدة وتتطلب اتخاذ قرار من قبل كل السلطات التنظيمية الروسية والإفريقية”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أعلن أن الولايات المتحدة وأوروبا تطالبان الدول الإفريقية بعدم التعاون مع روسيا وتسعيان لاستعادة الاستعمار الإفريقي.

هذا ومن المقرر عقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في سان بطرسبورغ في يوليو القادم، أما القمة الأولى عقدت في عام 2019 في سوتشي بمشاركة رؤساء معظم الدول الإفريقية.

