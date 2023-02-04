انخفـاض أسعــار الذهــب في السـوق الليـبي اليــوم السـبـت 04 فبراير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم السبت) 2023/02/04م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:
حيث سجل سعر الكسر انخفاضاً نسبياً بعد تراجع اسعار الذهب العالمية وانخفاض اونصة الذهذب.
سعر آونصة الذهب اليوم:
▪️آونصة الذهب ب1863.55 $
اسعار كسر الذهب اليوم :
▪️كسر ذهب 18 ب226.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب263.66 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب276.22 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب301.33 دينار
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2109 دينار
سعر الذهب المستعمل :
▪️ذهب مستعمل 18 – شراء:
ب255 ~270 دينار
▪️ذهب مستعمل 21
ب 290 ~310 دينار
سعر الذهب الجديد:
▪️ذهب جديد 18
ب290 ~310 دينار
▪️ذهب جديد 21
ب320 ~340 دينار
سعر كسر الفضة:
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
أضف تعليقـك