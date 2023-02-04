انخفـاض أسعــار الذهــب في السـوق الليـبي اليــوم السـبـت 04 فبراير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم السبت) 2023/02/04م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

حيث سجل سعر الكسر انخفاضاً نسبياً بعد تراجع اسعار الذهب العالمية وانخفاض اونصة الذهذب.

سعر آونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب ب1863.55 $

اسعار كسر الذهب اليوم :

▪️كسر ذهب 18 ب226.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب263.66 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب276.22 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب301.33 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2109 دينار

سعر الذهب المستعمل :

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء:

ب255 ~270 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب 290 ~310 دينار

سعر الذهب الجديد:

▪️ذهب جديد 18

ب290 ~310 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب320 ~340 دينار

سعر كسر الفضة:

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار