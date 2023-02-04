خاص.. “المهدي مسعود”: تم إعتماد مرتبات كافة المعينين الجدد بالمجلس للحريات العامة وحقوق الانسان

عقد رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الانسان “عمر الحجازي” اجتماعاً بمدينة بنغازي مع رئيس لجنة المالية بمجلس النواب “المهدي مسعود” لمناقشة ميزانية المجلس المعتمدة بميزانية الدولة والمعتمدة من مجلس النواب.

كما أكد “مسعود” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية بأن رئيس مجلس النواب يتابع الوضع المالي للمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان مع لجنة المالية ، وخصوصاً ما يتعلق بمرتبات الموظفين المعينين، كما أكد أيضاً بأنه تم إعتماد مرتبات كافة المعينين الجدد بالمجلس ضمن الميزانية المعتمدة من مجلس النواب (بند المرتبات) 2023م.

كما أشار إلى حرص اللجنة على تذليل المشاكل المالية والالتزامات المترتبة نتيجة عدم إحالة مخصصات المجلس وخصوصاً الباب الثاني.

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