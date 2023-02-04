تراجع أسعار الغذاء العالمية في يناير للشهر العاشر

انخفض مؤشر الأسعار العالمية لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة في يناير الماضي للشهر العاشر على التوالي ليسجل الآن انخفاضاً بنحو 18 % عن أعلى مستوى سجله في مارس الماضي بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المنظمة إن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً في العالم، سجل 131.2 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنة مع 132.2 نقطة لشهر ديسمبر. وتعد هذه أقل قراءة منذ سبتمبر 2021. وتم تعديل رقم ديسمبر بالخفض عن التقدير السابق البالغ 132.4 نقطة. وقالت «فاو» إن انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر ساعد على تراجع المؤشر.

بينما ظلت أسعار الحبوب واللحوم مستقرة إلى حد كبير. وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب أمس، رفعت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي في 2022 إلى 2.765 مليار طن من تقدير سابق قدره 2.756 مليار طن.