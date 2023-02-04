“إدريس الشريف” يكتب: هل القروض السكنية المعلن عنها هي الحل لمشكلة الإسكان في ليبيا؟

كتب: الخبير الاقتصادي إدريس الشريف مقالاً

فكرة القروض السكنية المعلن عنها من الحكومة ( بدلاً من استكمال المشروعات المتوقفة ) ماهي إلا طريقة سريعة لكسب ود قطاع واسع من المواطنين – أصحاب الحاجة – استعداداً للانتخابات القادمة علاوة عن كونها ستسبب من المشاكل أكثر من أن توفر من الحلول .

إذ كيف يتم صرف قروض للسكن بدون توفير مخططات سكنية مجهزة بالبنية التحتية وبمرافق الخدمات العامة .. فضلاً عن أن المبلغ المحدد لا يكفي لشراء ( شقة عظم ) بالأسعار الحالية والمرشحة لزيادة كبيرة بعد صرف هذه القروض .

إلا أن اسوأ ما في الأمر هو أسلوب وطريقة توزيع القروض في البلديات .. التي أدت إلى مشاكل كبيرة قد تخلق فتن اجتماعية نتيجة الوساطة والمحسوبية خصوصاً في المناطق التي يسيطر عليها الطابع القبلي !.

لوكانت النية صادقة فعلاً لدى الحكومة لحل مشكلة السكن لا تبعت الأسلوب الذي اتبعته دول مجاورة أكثر منا سكاناً بأضعاف مضاعفة كمصر والجزائر ..التي اتبعت أسلوب إنشاء المدن والمجمعات العمرانية المتكاملة .. واشركت حتى القطاع الخاص في هذه العملية .

ففي مصر مثلاً استهدف البرنامج القومي للإسكان إنشاء مليون وحدة سكنية متكاملة المرافق والخدمات بما فيها الحدائق والمنتزهات والمرافق الصحية والتعليمية ودور العبادة والنقل العام .

جزء كبير منها والذي سمي بالإسكان الاجتماعي تم تسليمه للمنتفعين مكتمل التأثيث وأغلبهم من سكان العشوائيات التي تم إزالتها .

ليبيا أكثر موارداً ومساحة وأقل سكاناً بكثير .

ليبيا كانت رائدة في اتباع هذا الأسلوب ..

وخير شاهد على ذلك هو بناء مدينة ( المرج الجديد ) المتكاملة في الستينيات من القرن الماضي بعد الدمار الكبير الذي لحق بمدينة المرج نتيجة زلزال سنة 1963م.

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