الكبير يشدد على ضرورة الاستمرار في برنامج الشفافية في كافة مصروفات قطاع النفط 

طرابلس 04 فبراير 2023 ( وال ) – شدد الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، على ضرورة الاستمرار في برنامج الإفصاح والشفافية، في كافة المصروفات المتعلقة بقطاع النفط .

وحسب مصادر المصرف فإن الكبير، أكد خلال ملتقى دعم قطاع النفط والغاز عقد أمس بمدينة إسطنبول، حرص المصرف المركزي على دعم قطاع النفط والغاز، ودعم جهود المؤسسة الوطنية للنفط وحكومة الوحدة الوطنية لزيادة إنتاج النفط والغاز.

وحضر أعمال الملتقى حكومة الوحدة الوطنية والمؤسسة الوطنية للنفط وديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار، وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال النفط والغاز، بالإضافة إلى المصرف الليبي الخارجي و المؤسسة المصرفية العربية abc. (وال _ طرابلس)

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