وزير الكهرباء بالحكومة الليبية يبحث فرص التعاون المشترك مع نظيره المصري

اجتمع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “عوض البدري” ، مع وكيل أول وزارة الكهرباء المصرية “أحمد مهينا”، وبحضور مدير إدارة الربط الدولي ” دلال عبدالعزيز ” ، ورئيس لجنة التسويق بالمنظمة ، وذلك على هامش مؤتمر منظمة دول شرق أفريقيا للربط الكهربائي ( EAPP ).

تناول الاجتماع مناقشة ضرورة التنسيق المشترك وزيادة فرص التعاون بين البلدين في مجال الطاقة وخطوط النقل، وخاصة أن من ضمن جدول الأعمال اختيار منصب المدير التنفيذي الجديد للمنظمة وأن من بين المرشحين لتولي مهمة المدير التنفيذي للمنظمة، ومن جمهورية مصر العربية وثلاثة اعضاء اخرين من دولة كينيا .

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