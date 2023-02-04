اللجنة العليا للقروض تنــوه بشأن مبادرة قروض الاسكان للشباب

نوهت اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، المواطنين إلى أن قوائم المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة التي نُشرت عبر منصة حكومتنا ووزارة الشباب، هي قوائم محالة من اللجان الفرعية بالبلديات.

وأوضحت اللجنة في بيان صادر نشرته منصة حكومتنا، أن القروض مُعتمدة من رئيس اللجنة (عميد البلدية) وفق الأولوية، ولا علاقة للجنة العليا باختيار المستفيدين.

وأشار البيان إلى أن بعض البلديات لم تنشر قوائمها بسبب عدم إحالتها من اللجان الفرعية إلى لجنة التدقيق والمطابقة والاعتماد بعد وستُنشر فور ورودها منها.