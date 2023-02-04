مصرف الادخار يوضح طريقة وشروط التقديم للمستفيدين من القروض وجدل كبير حول آلية الاختيار

كشف مصرف الادخار والاستثمار العقاري، اليوم السبت 4 فبراير 2023، عن طريقة تقديم المستندات للمستفدين من المرحلة الأولى لمبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة، حيث أنه بمجرد ورود رسالة نصية للمستفيد ، فيجب عليه أن يدخل عن طريق الرابط المتاح لحجز موعد، والذهاب لأحد فروع المصرف وتقديم الاوارق المطلوبة وهي شهادة عقارية، أو شهادة نقل ملكية لسطح المنزل، أو قطعة الأرض مصدق عليها من محرر عقود، خريطة بناء، رسم هندسي لموقع العقار موضح بالاحداثيات، تقرير فني لحالة العقار في حالة البناء على السطح، إفادة برقم حساب للمستفيد والضامن، شهادة مرتب حديثة للمستفدين والضامنين، شهادة بالوضع العائلي وإفادة إقامة مختومة من السجل المدني.

وفي غضون ذلك طالب رئيس اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة الإسكان فتح الله الزني، من فروع مصرف الادخار ببلديتي البيضاء ومزدة إيقاف كشوفات أسماء المستفيدين بالبلديتين، حتى تتم مراجعة وتحليل القوائم واعتمادها من جديد من اللجنة المختصة،وذلك بعد حملة من الاحتجاجات شهدتها عدد من البلديات من قبل عدد من المواطنين، لعدم رضاهم عن الآلية المعمول بها في القروض واتهمامات بالتزوير، واعطاء القروض لمن لا يستحق، وخاصة بعد الإعلان عن قوائم بها أسماء المستفيدين لاغلب البلديات الليبية.