هيئة الإشراف على التأمين تتابع إجراءات البطاقة البرتقالية في معبر رأس أجدير

قام المدير العام لهيئة الإشراف على التأمين ، اليوم السبت 4 فبراير 2023،بزيارة ميدانية إلى شركات التأمين بمنفذ رأس جدير، بحضور مدير المنفد ،ومدير الجمارك ورئيس اتحاد ليبيا للتأمين ، للاطلاع على الإجراءات المتبعة بخصوص البطاقة البرتقالية التي تسري خارج الحدود الجغرافية لليبيا ،وكذلك آلية عمل المكاتب في تسهيل إجراءات المواطنين .

وأكد المدير العام على دعم وزير الاقتصاد والتجارة بتقديم كافة الإجراءات الإدارية والفنية والقانونية لتسهيل عمل الشركات وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع .