خاص.. متحدث وزارة الخارجية الأمريكية يكشف لصدى عن الاهتمام الاقتصادي والنفطي مع ليبيا

صرح المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية ساميويل وربيرغ لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم السبت حيث قال: بدون شك أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بالتعاون الاقتصادي والنفطي مع ليبيا ولكن الأولوية الآن هي تحقيق التطلعات الليبية ليكون هنالك إدارة شفافة لعائدات النفط .

وأضاف وربيرغ من جانبه لصدى الاقتصادية يجب أن تتضمن الآلية اتفاقا على النفقات التي تكتسي أولوية تدابير الشفافية وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة .

وتابع وربيرغ بالقول أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم المساعدة الفنية إذا كان هناك طلب من الأطراف الليبية للمساعدة في إنشاء آلية كهذه .

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