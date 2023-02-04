“الدبيبة” يبحث جملة من مشاريع عودة الحياة الجارية ببلدية مصراتة

قام رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة رفقة وزير التخطيط المُكلف “محمد الزيداني” ووكيل وزارة الصناعة “مصطفى السمو”، بعقد اجتماعاً مع عميد بلدية مصراتة “محمود السقوطري” وأعضاء المجلس البلدي، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية بالبلدية.

وبحث خلاله جملة من مشاريع عودة الحياة الجارية ببلدية مصراتة، ومتابعة نسب إنجازها إضافة إلى عدد من الملفات التي تتعلق بالمرافق الحيوية للبلدية، مشيراً إلى ضرورة وضع خطة متكاملة تعكس الشكل الحضاري للمدينة.

وشهدت الزيارة جولة في شوارع البلدية، تفقد خلالها الدبيبة عدة مشاريع للوقوف على نسب إنجازها منها (السوق المُغلق، والفندق السياحي، وميدان النصر، وسوق اللفة، والحديقة المركزية).

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