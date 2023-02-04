خاص.. رئيس نقابة الشركة الليبية للمناولة يُعدد مطالب موظفي الشركة ويؤكد استمرارية اعتصامهم

تحدث رئيس نقابة الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية بمحطة مطار مصراتة “نزار السويحلي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص إضراب الشركة عن العمل بسبب عدم تقاضيهم مرتباتهم لمدة أشهر طويلة، حيث قال: نحن كنقابة نؤكد استمرارنا بالاعتصام واضرابنا بالتاريخ المُعلن لعدم جدية الحكومة في النظر لمطالبنا .

ونقلًا عن كافة موظفي الشركة عدّد “السويحلي” مطالبهم والتي تتلخص في تضمين مرتبات الشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية ضمن مرتبات وزارة المواصلات لسنة 2023م ، وسداد مستحقاتهم المتأخرة التي تجاوزت العشرون شهرًا.

ومن ضمن المطالب كذلك احتكار تعاقدات شركات الخطوط الأجنبية للتعاقد مع الشركة الليبية للمناولة باعتبارها شركة المناولات الوحيدة التابعة الحكومة، ودعم الشركة بالمعدات والآليات تعويضًا عن التي تضررت أثناء الحرب في مطار طرابلس عام 2014.

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