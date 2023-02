“حسني بي”: استبدال الدعم نقدا له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني ويوفر قرابة 4 مليار دولار بميزان المدفوعات

قال رجل الأعمال “حسني بي” إن استبدال الدعم نقدا حال إقراره سيكون له أثر إيجابي كبير على الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنه سيحقق عدالة التوزيع وسيوفر ما لا يقل عن 4 مليار دولار بميزان المدفوعات مما يدعم القوة الشرائية للدينار الليبي، كما سيخرج 80% من الشعب الليبي من تحت خط الفقر، إضافة إلى تحويل التهريب الحاصل حاليا إلى تجارة عبور.

وأوضح “حسني بي” بأن السعر العادل غير المدعوم للبنزين سيكون أكثر من 4 دينار للتر، لكن ذلك لن يؤثر على تكلفة النقل إلا بحد أقصى 20% من التكلفة الحالية، نظرا لأن المحروقات الآن تمثل أقل من 1% من تكاليف النقل العام، مشيرا إلى أن تاثير الاستبدال على التضخم العام وعلى تكاليف المواد لن يتعدى 2%، لأن تاثير ارتفاع أجرة النقل الحالية لا تمثل سوى 0.05% من قيمة الشحنة، إضافة إلى أن فقدان توفر “النافطة” في الوقت الحالي جعل أسعار النقل تستقر منذ سنوات كما لو أنه لا يوجد دعم من الأساس.

وأضاف بأن النقل العام لم ينجح في ليبيا بسبب سعر المحروقات “0.15 دينار للتر” وحتى وإن وجد نقل عام “7 نجوم” فإن تكلفة التنقل بالسيارة الخاصة في ظل الأسعار الحالية للوقود لا تتعدى شهريا 13.500 دينار، بينما قد تتجاوز تكلفة النقل العام 90 دينارا شهريا، ولا يوجد عاقل يترك سيارته و ينتقل للنقل العام والذي ترتفع تكلفته إلى حوالي 700%.

واختتم “حسني بي” حديثه بالقول إن الحل يكمن في الاستبدال النقدي للدعم وتحقيق عدالة التوزيع وهذا أمر ممكن الآن، مشيرا إلى أن الاستبدال يوفر ما لا يقل عن 4 مليار دولار بميزان المدفوعات وهو أساس دعم القوة الشرائية للدينار الليبي.

