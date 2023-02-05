ارتفاع الدولار وتراجع لليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 05 فبراير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الأحد 05 فبراير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7844 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1645 دينار، والجنيه الاسترليني 5.7659 دينار، والدولار الكندي 3.5698 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2542 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.275 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3026 دينار، والدينار التونسي 1.5632 دينار، والدرهم المغربي 0.4675 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: