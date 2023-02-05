حماد يُمهل مصرف الادخار 72 ساعة لصرف القروض السكنية

الوطن| رصد

أمهل وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أسامة حماد، مجلس إدارة ومدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري 72 ساعة لإتمام عملية صرف أقساط القروض السكنية لمستحقيها وتحديد جدول زمني دقيق لصرف باقي الأقساط.

وقال حماد، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن إعلان مصرف الادخار والاستثمار العقاري، يعد انفرادا من مجلس إدارته ومديره العام، في إدارة ملف الإقراض دون إشراك للجمعية العمومية أو الرجوع إليها.

ولفت وزير التخطيط والمالية إلى أنه سيغض الطرف عن هذا التجاوز المخالف للقانون، وسيبارك هذه الخطوة طالما كان القائمون على البرنامج جادين في تقديم قروض ميسرة للشباب.

وأضاف حماد: “لا نستطيع إخفاء تخوفنا من أن تكون العملية برمتها مجرد دعاية سياسية رخيصة، يبتغى من ورائها دغدغة عواطف الشباب، لاستغلالهم”.