وصول شحنات جديدة من شركة سيمنس خاصة بمحطة شمال بنغازي

وصلت إلى مطار معيتيقة الدولي اليوم أمس السبت 4 فبراير 2023، طائرة قادمة من ألمانيا تابعة لشركة سيمنس وعلى متنها 21 شحنة من المعدات الجديدة خاصة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة ، وذلك لزيادة القدرات الإنتاجية عبر تركيز الجهود على إجراء أعمال العمرات الجسيمة لوحدات الإنتاج الجاري تنفيذها حالياً في عدد من المناطق.

وأكدت الشركة على عزمها لدعم الشبكة العامة والمحافظة على استقرارها وتوفير الكهرباء لجميع المواطنين خلال الذروة الشتوية ،وزيادة الإنتاج إلى حوالي 7000 ميغاوات.