المركزي: الدولار يرتفع واليورو والإسترليني يتراجعان

الوطن| رصد

ارتفع سعر صرف الدولار إلى 4.78 دينار في السوق الرسمية، اليوم الأحد، مقابل 4.73 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وتراجع اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.21 دينار، وهبط سعر الجنيه الإسترليني عند 5.76 دينار مقابل 5.86 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، ارتفع سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار مقابل 1.26 دينار، وصعد الدرهم الإماراتي إلى 1.30 دينار مقابل 1.28 دينار الخميس، واستقر الدينار التونسي عند 1.56 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا أسعار العملات: