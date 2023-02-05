وصول آلاف الأطنان من الذرة و القمح الصب و220 حاوية لميناء الخمس البحري

وصلت إلى ميناء الخمس البحري اليوم الأحد 5 فبراير 2023،السفينة DYNAMIC. M ،التابعة لوكالة أعالي البحار ،وعلى متنها 27500 ألف طن من الذرة الصب، بالإضافة لدخول السفينة MEDKON.N، التابعة لوكالة أمواج ليبيا، وعلى متنها 220 حاوية لبضائع وسلع متنوعة.

كما تتواصل أعمال مناولة تفريغ السَفينة المُسمْاة LADY LITEL ، التابعة الوكيل الملاحي الأفق اللامع، وعلى متنها 31000 ألف طن من القمح الصب ،والسفينة ELEANORA ، التابعة للوكيل الهيبلو العالمية للِملاحة، وعلى متنها 6000 آلاف طن من القمح الصب.