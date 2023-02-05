هواوي تطلق التجارب النهائية لمركز البيانات الخاص بالمنطقة الحرة مصراتة

أعلنت إدارة المنطقة الحرة مصراتة اليوم الأحد 5 فبراير 2023، إطلاق شركة هواوي التجارب النهائية لمشروع مركز البيانات الخاص بالمنطقة ،وتوصيل أكثر من 40000 ألف متر طولي لشبكة الألياف البصرية، حيث سيقدم هذا المشروع نقلة نوعية للخدمات المقدمة من المنطقة الحرة بمصراتة، ويساهم بشكل كبير في مواكبة التطور وفتح آفاق واسعة أمام المستثمرين وتنويع الخدمات.

وأوضحت إدارة المنطقة أن هذا المشروع، سيوفر أنترنت عالي السرعة للمستثمرين، وكامل مرافق المنطقة الحرة حسب السرعة المطلوبة،وتوفير مساحات تخزينية إضافة لتوفير وصلة ألياف بصرية مخصصة للمستثمرين.