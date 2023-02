“الطرابلسي” يناقش مع “باتيلي” دور الداخلية في أعمال لجنة 5+5

ناقش وزير الداخلية المكلف “عماد مصطفى الطرابلسي” يوم السبت خلال اجتماع مع المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” والوفد المرافق له، عدد من المواضيع المتعلقة بدور وزارة الداخلية الفعال في أعمال لجنة 5+5 ، وملف الهجرة غير الشرعية وحماية وحراسة الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للوطنية.

واستعرض “الطرابلسي” خطة عمل الوزارة لدعم مديريات الأمن ومراكز الشرطة التابعة لها، مؤكداً على استعدادات الوزارة لتأمين وحماية الانتخابات على المستوى البلدي والوطني، وأن الوزارة ستشرع خلال الأيام القليلة القادمة في اطلاق المرحلة الثانية لدعم مديريات أمن طوق العاصمة،

ومن جانبه أكد المبعوث الأممي “باتيلي” على الشراكة الفاعلة بين فريقي البعثة والوزارة وباقي المنظمات الدولية التابعة للبعثة، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الوزارة وما نتج عنه من أثر ايجابي على الحالة الأمنية.

