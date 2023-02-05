خاص.. في مخالفة صريحة لقانون النشاط التجاري .. بن عياد يكلف مدير عام ليبيانا بتسيير مهام رئيس مجلس الإدارة

قال مصدر بقطاع الإتصالات حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: في سابقة جديدة من نوعها في الشركة يقوم “محمد بن عياد” بإصدار الأوامر لتكليف مدير عام الشركة بمهام رئيس مجلس الادارة وبكامل الصلاحيات وذلك بعد إيقاف رئيس المجلس البوراري يوسف البورواي من قبل هيئة الرقابة الادارية على خلفيه شراء مبنى بقيمة 158 مليون دينار بما يفوق ثلاث اضعاف قيمته السوقية.

وبحسب المصدر فإن تكليف المدير العام بمهام رئيس المجلس بكامل الصلاحيه يخالف قانون النشاط التجاري 23 لسنه 2010 والنظام الأساسي لشركة ليبيانا وينافي كل أصول حوكمة ورقابة المحلس على المدير التنفيذي.

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