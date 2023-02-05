خاص.. مساعد مدير عام مصرف الصحاري: نسعى لإرضاء زبائننا وبدأنا باجتياز مشاكل العام الماضي

صرح مساعد مدير عام مصرف الصحاري “الصديق البشير” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: هذا الملتقى لتوضيح ما حدث خلال السنة السابقة 202‪2، ويتم استعراض بعض الأخطاء وبعض الصعوبات التي واجهت كافة الفروع في تقديم الخدمات لكافة الزبائن بالمصرف.

وأضاف بالقول: وكذلك وضع خطة مستقبلية خلال هذه السنة، وتكون هذه السنة أفضل من السنة السابقة، كانت هناك بعض المشاكل منها عدم توفر السيولة النقدية للزبائن، حيث بدأنا في اجتيازها، وكانت من خلال عدة عراقي منها الوضع الأمني كان له أثر كبير من ناحية نقل السيولة من مكان إلى أخر.

وتابع بالقول: أيضاً نسعى إلى إرضاء كافة الزبائن بالمصرف، إلى جانب المنافسة مع الفروع والمصارف الأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية