البدء في العمرة الجسيمة لمحركات وضواغط الرفع بالغاز K3 و K5 بحقل النافورة النفطي

شرعت شركة الخليج العربي للنفط اليوم الأحد 5 فبراير 2023، بأعمال العمرة للمحركات وضواغط الغاز K3 و K5 بالمجمع رقم 4، بعد توقف عن العمل دام لأكثر من 15 سنة متواصلة، وذلك بعد إبرامها عقد مع إحدى الشركات المقاولة للقيام بكافة أعمال العمرة الجسيمة بالإضافة إلى إزالة Main Frame القديم الخاص بـ K5 واستبداله بواحد جديد.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن وتيرة العمل تتم حسب الجدول الزمني المعد تحت إشراف ومتابعة وحدة ضواغط الغاز بحقل النافورة، مؤكدة أنها ستساهم في استقرار الإنتاج من آبار الرفع بالغاز.