خاص.. “السريتي”: بداية 2023 تم افتتاح مركز الطباعة الخاص بمصرف الصحاري والذي سيقوم بداخله طباعة البطاقات المحلية والدولية

صرح مدير إدارة المنتجات الرقمية بمصرف الصحاري “وسام السريتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: هذا الملتقى للإطلاع على ماتم القيام به عن كافة الأعمال وماتم إنجازه خلال السنة الماضية.

مضيفاً: تم تحقيق أهداف في بداية سنة 202‪3، حيث تم افتتاح مركز الطباعة الخاص بمصرف الصحاري والذي سيقوم بداخله طباعة البطاقات المحلية والدولية، التي كانت في السابق تتم طباعتها من قبل شركات مختلفة، وتعتبر نقلة نوعية.

متابعاً: توجد لدينا عدة مشاريع جديدة سوف يتم اطلاقها خلال الربع الأول لهذا العام منها: إصدار بطاقة “ورلد ليد” العالمية مع شركة مستر كارد، وبطاقة “انفريتي” مع شركة فيزا، وإطلاق موبايل ابليكيشن خاص بالبطاقات المصرفية مستر كارد، والذي يسمح للزبائن المصرف بإستخدام هذا التطبيق، كما يوجد عدة منتجات جديدة خلال هذه السنة.

وقال: جل الخدمات إلى سيتم انطلاقها ستكون بداية الربع الأول من هذا العام، وأيضاً مصرف الصحاري قام بخطوة ممتازة لم يسبقها أي مصرف في ليبيا، مثل سعر البطاقة الدولية فيزا ماكس خاصة بالاغراض الشخصية بخمسين دينار، وهذا السعر حاليا غير موجود إلا في مصرف الصحاري، وتعتبر خطوة تشجع الزبائن لاقتناء هذا المنتج داخل المصرف.

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