تواصل تنفيذ صيانة طريق براك الشويرف القاطع الثاني بطول 70 كيلومتر

تواصل الشركة المتعاقد معها لتنفيذ مشروع صيانة طريق براك الشويرف القاطع الثاني بطول 70 كيلومتر، أعمالها تحت إشراف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، حيث ستساهم في تحسين الظروف المعيشية للسكان وكذلك زيادة حركة نقل البضائع التجارية، في المناطق الواقعة على طول الطريق، التي تصل بين الجنوب والغرب .

يشار إلى أن طريق براك الشويرف تعتبر من الطرق المتهالكة منذ عقدين من الزمن، نتيجة تأثرها بالعوامل الجوية وعدم صيانتها وقد تسببت بعديد الحوادث المرورية الخطيرة للمواطنين.