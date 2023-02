مصرف الجمهورية يحتفل باستكمال ربط كافة فروعه بالمنظومة المصرفية الموحدة

نظم مصرف الجمهورية احتفالية بفندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس بمناسبة استكمال ربط كافة فروعه بالمنظومة المصرفية الموحدة وذلك بالتزامن مع اكتمال عمليات ترقية المنظومة المصرفية “أوريكال فليكس كيوب” للإصدار الحديث “v14. 3”.

وحضر الاحتفالية رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف ورئيس لجنة المراقبة ومدير عام مصرف الجمهورية “عبدالرزاق الترهوني” ونائب المدير العام “نوري أبوفليجة” وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب وإدارات المناطق.

وأكد رئيس مجلس إدارة المصرف “خالد المبروك” خلال كلمته بالمناسبة على أهمية ترقية المنظومة المصرفية وتوحيد كافة الفروع لأداء العمل على أكمل وجه وسهولة الحصول على كافة المعلومات الخاصة بالعمل المصرفي.

وأوضح مدير مشروع ترقية المنظومة المصرفية بمصرف الجمهورية “يوسف السيفاو” حجم الصعوبات التي واجتهم خلال فترة تحديث المنظومة وتوحيد كافة الفروع، لافتا إلى أهميتها في دخول العالم الالكتروني بجميع الخدمات المصرفية في كافة الفروع.

من جهته أشاد عضو مجلس إدارة المصرف “عادل الكوافي” بالمنظومة الجديدة ودورها في تسهيل تقديم الخدمات لكافة الزبائن، كما أثنى مدير عام المصرف بجهود كافة العاملين للارتقاء بالمصرف وتذليل الصعوبات أمام خدمة العملاء.

